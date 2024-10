Bufera su via Riva Reno allagata, Bignami: “Non c’erano previsioni dell’impatto sul cantiere” (Di sabato 26 ottobre 2024) Bologna, 26 ottobre 2024 – “Lepore ci attacca? Mentre lo fa, i cittadini di Bologna continuano a chiedermi come sia potuto accadere tutto questo. Ho interpellato i miei tecnici al ministero, che mi hanno risposto così: ‘Stiamo cercando senza successo, nelle relazioni tecniche dei lavori del tram, dei modelli predittivi sul comportamento del canale aperto”, in caso di maltempo. “Ora, pare, esistono solo il modello attuale su quanto successo lo scorso weekend, e quello del canale del Reno tombato per 70 anni, in cui non è successo nulla”. Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti del governo Meloni, ha risposto così agli attacchi del sindaco Matteo Lepore riguardo ai “ritardi” e ai silenzi – poi dissipati con la telefonata del premier Meloni – di Roma. Ilrestodelcarlino.it - Bufera su via Riva Reno allagata, Bignami: “Non c’erano previsioni dell’impatto sul cantiere” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Bologna, 26 ottobre 2024 – “Lepore ci attacca? Mentre lo fa, i cittadini di Bologna continuano a chiedermi come sia potuto accadere tutto questo. Ho interpellato i miei tecnici al ministero, che mi hanno risposto così: ‘Stiamo cercando senza successo, nelle relazioni tecniche dei lavori del tram, dei modelli predittivi sul comportamento del canale aperto”, in caso di maltempo. “Ora, pare, esistono solo il modello attuale su quanto successo lo scorso weekend, e quello del canale deltombato per 70 anni, in cui non è successo nulla”. Galeazzo, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti del governo Meloni, ha risposto così agli attacchi del sindaco Matteo Lepore riguardo ai “ritardi” e ai silenzi – poi dissipati con la telefonata del premier Meloni – di Roma.

