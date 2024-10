Bronzetti-Dolehide oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2024 (Di sabato 26 ottobre 2024) Lucia Bronzetti se la vedrà contro Caroline Dolehide nella semifinale del WTA 250 di Guangzhou 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. La top novanta romagnola ai quarti ha lasciato solo cinque game alla padrona di casa Wang Xiyu. Adesso dall’altra parte della rete trova la potente tennista a stelle e strisce, che nel round precedente ha sconfitto in tre parziali la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. Tra le due giocatrici è il primo scontro diretto della carriera, con Bronzetti che partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per l’azzurra c’è la quarta finale della carriera a livello di circuito maggiore. Qui, in caso di vittoria, affronterebbe una tra la ceca Katerina Siniakova, prima testa di serie della manifestazione, oppure la serba Olga Danilovic. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Luciase la vedrà contro Carolinenella semifinale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. La top novanta romagnola ai quarti ha lasciato solo cinque game alla padrona di casa Wang Xiyu. Adesso dall’altra parte della rete trova la potente tennista a stelle e strisce, che nel round precedente ha sconfitto in tre parziali la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. Tra le due giocatrici è il primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per l’azzurra c’è la quarta finale della carriera a livello di circuito maggiore. Qui, in caso di vittoria, affronterebbe una tra la ceca Katerina Siniakova, prima testa di serie della manifestazione, oppure la serba Olga Danilovic.

