Attimi Il Singolo di Stefano Ferrioli che Rappresenta un Nuovo Inizio Musicale

Il singolo "Attimi" del cantautore ferrarese Stefano Ferrioli è finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. "Attimi" anticipa il primo EP di Stefano Ferrioli, intitolato "Il Seme", che sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2024. Questa nuova produzione è distribuita e promossa da (R)esisto e vede la produzione artistica di Michele Guberti delle Massaga Produzioni, realizzata interamente presso il Natural Headquarter Studio.