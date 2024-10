Bergamonews.it - Atalanta da sballo, che festa al Gewiss Stadium: 6-1 al Verona

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Bergamo. Non c’è un termine migliore di “” per sintetizzare ciò che l’ha vissuto in un sabato sera che resta nella storia. Per vari motivi: perché sulla manica sinistra i giocatori avevano una patch per i 117 anni del club, compiuti lo scorso 17 ottobre; perché per la prima volta il prepartita è stato animato anche dai giochi di luce del, pur non apprezzati proprio da tutti. E perché comunque 5 gol in 34 minuti brillando in questo modo non si vedono proprio tutti i giorni. Ilfa poco più che la comparsa di fronte ad una Dea assetata di sangue, che aveva evidentemente dei colpi rimasti in canna da mercoledì sera contro il Celtic. E il risultato finale di 6-1 lo dimostra. Le intenzioni quasi bellicose, comunque, erano già ben chiare al momento della comunicazione delle formazioni: titolarissimi, senza nemmeno mezza rotazione. Almeno dall’inizio.