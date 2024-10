Arezzo in rimonta: vittoria sofferta contro la Spal tra luci e ombre (Di sabato 26 ottobre 2024) L’Arezzo recupera e vince una partita giocata sottotono, in cui la Spal non avrebbe meritato la sconfitta. Troise schiera una formazione con Renzi e Coccia terzini pronti a spingere sulle fasce, Settembrini e Guccione a centrocampo insieme a Mawuli, e un tridente d’attacco composto da Ogunseye, Pattarello e Tavernelli. Tuttavia, chi si aspettava una Spal in difesa per cercare il pareggio rimane deluso. Gli ospiti si organizzano con una linea difensiva a cinque, ma prendono rapidamente possesso del centrocampo, impedendo all’Arezzo di costruire azioni pericolose nei pressi di Melgrati. Nel primo tempo, l’unico tentativo amaranto è un tiro alto di Mawuli, mentre Pattarello spreca una buona occasione su punizione, mandando la palla sulla barriera. Gli ospiti rispondono con un tentativo di Rao, ben parato da Trombini. Lortica.it - Arezzo in rimonta: vittoria sofferta contro la Spal tra luci e ombre Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’recupera e vince una partita giocata sottotono, in cui lanon avrebbe meritato la sconfitta. Troise schiera una formazione con Renzi e Coccia terzini pronti a spingere sulle fasce, Settembrini e Guccione a centrocampo insieme a Mawuli, e un tridente d’attacco composto da Ogunseye, Pattarello e Tavernelli. Tuttavia, chi si aspettava unain difesa per cercare il pareggio rimane deluso. Gli ospiti si organizzano con una linea difensiva a cinque, ma prendono rapidamente possesso del centrocampo, impedendo all’di costruire azioni pericolose nei pressi di Melgrati. Nel primo tempo, l’unico tentativo amaranto è un tiro alto di Mawuli, mentre Pattarello spreca una buona occasione su punizione, mandando la palla sulla barriera. Gli ospiti rispondono con un tentativo di Rao, ben parato da Trombini.

