Ilfattoquotidiano.it - Anche il più sfigato degli impiegati accede all’anagrafe clienti: il Grande Fratello è in banca

(Di sabato 26 ottobre 2024) Non è il caso di immaginarlo come un pericolosissimo hacker, uno di quei nerd relegati nell’angolo di una cantinola tra schermi, pc, cavi e scatole infernali, immerso in una realtà quasi distopica e governata da una fitta rete di codici e linguaggi informatici incomprensibili. Non siamo di fronte a un abile pirata informatico che trascorre la giornata a violare firewall e reti protette per rubare segreti di stato ore ai conti di multinazionali. No, si tratta di qualcosa di molto più comune e alla portata di chiunque lavori all’interno di un’istituzione finanziaria.