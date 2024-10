Tutto.tv - Yulia e Giglio, svolta nel loro rapporto al GF: il chiarimento dopo Simone

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il clima nella casa del Grande Fratello è sempre più bollente, a seguito dell’uscita inaspettata di Lorenzo e Shaila attualmente nel reality show spagnolo. Le congetture suldestino sono all’ordine del giorno e vedono come protagonista Javier, ma non è passata in secondo piano un’altra delle tematiche calde della settimana. Nella puntata di lunedì scorso,è stata protagonista di un duro faccia a faccia con il fidanzato. L’uomo è intervenuto per chiederle di togliersi il suo anello, deluso dal forte avvicinamento della ragazza con. Inevitabile che iltra i due subisse uno scossone, ma nelle ultime ore i gieffini hanno finalmente rotto il silenzio sulla questione.