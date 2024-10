Movieplayer.it - X Factor 2024, le pagelle del primo Live: sorpresa Giorgia, ma come fa a saper fare tutto?

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Archiviato ildi X, ecco lecon i nostri commenti sui concorrenti e i giudici, tra chi dovrebbe osare di più (Achille Lauro) e chi dovrebbe rivedere le proprie strategie (Paola Iezzi).apre in maniera spettacolare ildi Xe onestamente, per il resto della serata, è difficile staccare orecchie e mente dal suo medley di Born This Way di Lady Gaga e Please Don't Stop the Music di Rihanna. Cantare è il suo super potere, su questo non ci sono dubbi da qualche decennio ormai, ma chi si aspettava che sarebbe stata così piacevole ancheconduttrice? Non che non commetta errori, anzi, ma la sua forza,avevamo già notato alle Audition, sta nella spontaneità e nella simpatia. Gioca ala goffa,quando