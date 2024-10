«William e Kate litigano, dicono parolacce e si tirano oggetti». Spunta la rivelazione a sorpresa (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da quando hanno iniziato la loro relazione, William e Kate sono sempre stati visti come una coppia perfetta e sorridente, secondo le aspettative del loro ruolo. Tuttavia, nella loro vita privata, lontana da obiettivi e assistenti, sembrerebbero rivelare un lato inaspettato.Leggi anche: Maikol, ucciso in un agguato nel 2015, parla la moglie: “Presto sarò senza casa” A far luce su alcuni aspetti della loro quotidianità è una nuova biografia della giornalista esperta della famiglia reale Deborah Ameri, la quale ha raccolto testimonianze di chi ha avuto l’opportunità di conoscere i due da vicino. «Come tutte le coppie, hanno dei litigi, si urtano e si dicono cose non molto carine», si legge in uno stralcio del libro “Galles Kate & William – Un amore reale” (Newton Compton), che sarà pubblicato il 5 novembre. Thesocialpost.it - «William e Kate litigano, dicono parolacce e si tirano oggetti». Spunta la rivelazione a sorpresa Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da quando hanno iniziato la loro relazione,sono sempre stati visti come una coppia perfetta e sorridente, secondo le aspettative del loro ruolo. Tuttavia, nella loro vita privata, lontana da obiettivi e assistenti, sembrerebbero rivelare un lato inaspettato.Leggi anche: Maikol, ucciso in un agguato nel 2015, parla la moglie: “Presto sarò senza casa” A far luce su alcuni aspetti della loro quotidianità è una nuova biografia della giornalista esperta della famiglia reale Deborah Ameri, la quale ha raccolto testimonianze di chi ha avuto l’opportunità di conoscere i due da vicino. «Come tutte le coppie, hanno dei litigi, si urtano e sicose non molto carine», si legge in uno stralcio del libro “Galles– Un amore reale” (Newton Compton), che sarà pubblicato il 5 novembre.

