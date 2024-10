Gaeta.it - Violento nubifragio su Civitavecchia: intervento tempestivo per ripristinare la viabilità

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un forteha colpitoquesta mattina, causando notevoli disagi nella circolazione stradale. Le squadre diServizi Pubblici sono state attivate nelle prime ore del mattino per affrontare la crisi ele condizioni di sicurezza per tutti gli automobilisti e residenti. Gli interventi sono stati mirati a rimuovere i detriti e a garantire una rapida normalizzazione del traffico, che ha subito diverse interruzioni a causa delle intense piogge e dei conseguenti allagamenti. Interventi in corso nei quartieri più colpiti Le squadre operative hanno preso di mira i quartieri di Campo dell’Oro e San Gordiano, che risultano essere i più colpiti dall’evento meteorologico. Le forti piogge hanno provocato significativi allagamenti, rendendo alcune strade inaccessibili.