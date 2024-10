Ilrestodelcarlino.it - Viaggio tra i campi allagati. Idice, massi lungo l’argine. Lavori per ’tappare’ la falla

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Impressionante ancora lo scenario nella zona di Campotto, area del comune di Argenta pesantemente colpita dal maltempo. Tutti, così come la ‘Pieve’ e il bar che si trova nell’area vicina. In prossimità della strada che porta a Campotto, proseguono idi posizionamento dellacciata dove ha cedutodell’. Poco distante, la strada provinciale 47, che porta verso Molinella, scompare nell’acqua. All’agriturismo ‘Agricolanda Val Campotto’ si continua a lavorare per salvare le attrezzature della cucina, come spiega il titolare Sebastiano Tundo. "Nella notte –dice – si è registrata una piccola piena dell’, il livello dell’allagamento si è alzato di 20 centimetri circa, anche con l’ausilio di un gommone ci stiamo adoperando per salvare l’attrezzatura interna".