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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 18:15 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Viabilità DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI RIMOSSO L’INCIDENTE TRA IL NODO A1/A24 Roma TERAMO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE DI NAPOLI, LA CIRCOLazioNE È TORNATA REGOLARE. E ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PER UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNMAMENTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE A TRATTI TRA CASSIA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO. SULLA Roma FIUMICINO CODE DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA IN USCITA DA Roma.
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