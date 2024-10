Uilm: "Centrale Enel: stop allo sciopero, ma resta lo stato d'agitazione" (Di venerdì 25 ottobre 2024) BRINDISI - Termina dopo oltre 15 giorni lo sciopero dei lavoratori dell'indotto Enel, preoccupati per il futuro della Centrale brindisina di Cerano. Presenza fissa è stata quella di Alfio Zaurito, segretario provinciale della Uilm Brindisi. stop allo sciopero, dunque, ma rimane lo stato Brindisireport.it - Uilm: "Centrale Enel: stop allo sciopero, ma resta lo stato d'agitazione" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) BRINDISI - Termina dopo oltre 15 giorni lodei lavoratori dell'indotto, preoccupati per il futuro dellabrindisina di Cerano. Presenza fissa è stata quella di Alfio Zaurito, segretario provinciale dellaBrindisi., dunque, ma rimane lo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tagli alla scuola, Uil: «Minaccia grave per il sistema scolastico calabrese» - Le preoccupazioni di Senese e Codispoti sulle conseguenze della nuova Legge di bilancio «ai danni dei docenti e del personale Ata» ... (corrieredellacalabria.it)

Sanità privata in Calabria: fumata nera sul rinnovo dei contratti - Si è svolto ieri un incontro cruciale tra la struttura commissariale regionale calabrese, le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, e i ... (wesud.it)

Statali, più risorse ai contratti. Zangrillo: «Per i rinnovi altri 10 miliardi. Scuola? Tagli limitati, pesa il calo delle nascite» - Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, nella manovra appena approvata, per i dipendenti pubblici ci sono da un lato nuove risorse per i contratti, ma dall’altro il ... (ilmessaggero.it)

Uilm Brindisi:Sciopero a Cerano da 15 giorni consecutivi.A Brindisi manca il galateo istituzionale - Chi digita su qualsiasi motore di ricerca “Enel Cerano” scopre, qualora non lo sapesse già, che il complesso industriale di ... (brindisilibera.it)