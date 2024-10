Lapresse.it - Ucraina, Putin: “Da Kiev due proposte tramite Turchia”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’si è già rivolta due volte, attraverso la mediazione della, alla Russia con delle, ma ha subito ritirato l’iniziativa. Lo ha detto il presidente russo Vladimirin un’intervista a ‘Russia-1’. “I nostri alleati turchi sono venuti più volte da noi conper alcune iniziative, come hanno detto, da parte”, ha detto, “ma quando abbiamo accettato si è scoperto che la partele aveva già ritirate. Questo è accaduto due volte. Alla fine, dobbiamo capire se sono pronti o no, per cosa sono pronti”. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che i primi soldati nord-coreani inviati in Russia dovrebbero entrare in azione già tra il 27 e il 28 ottobre.