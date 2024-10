Lanazione.it - Trama Multiutility. Su Piazza Affari hanno vinto (quasi) tutti. Adesso tocca a Perra

(Di venerdì 25 ottobre 2024) di Francesco Ingardia La tendenza della politica romana di saltare sul carrozzone dei vincitori, tipica della Seconda Repubblica, la si è intravista in controluce, a queste latitudini, al termine dell’assemblea dei soci di Aliadi due giorni fa in quel di Prato. E ieri, in commissione controllo e ambiente riunite in sede congiunta in Palazzo Vecchio. L’attore protagonista è rimasto l’assessore alle Partecipate Giovanni Bettarini. Il braccio operativo della sindaca Funaro. Perché a casa di Estra ha illustrato al cda il documento "più equilibrato di" sugli atti di indirizzo strategici, votato dall’81,5% del capitale sociale. Frutto di compromessi, limature, bilanciamenti imperativi per accordare "unitariamente" i suoni dei sindaci (lungo l’asse Firenze-Prato-Empoli) ai desiderata del Pd.