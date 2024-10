Traffico Roma del 25-10-2024 ore 09:00 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro dalle 9 alle 13 manifestazione Piazza Santi Apostoli possibili ripercussioni andare a di via Cesare Battisti e Piazza Venezia in zona piazzale Clodio chiusa per la sede stradale dissestata via Gomenizza tra via di Villa via novenio Bucchi kg in occasione della commemorazione dei defunti sono state attivate le linee bus e cimiteriali raddoppiate le corse per i cimiteri Capitolini per l’evento notte bianca Monte Mario in Piazza Nostra Signora di Guadalupe si potranno verificarsi rallentamenti alla linea 912 trasporto ferroviario dal 25 al 27 novembre per lavori la linea Roma Napoli Cassino sarà interrotta tra Ciampino e Colleferro i treni Intercity e Intercity notte subiscono variazioni di orario o di percorso e corse con bus e treni regionali subiscono Cancella limitazioni per corse e corse con ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-10-2024 ore 09:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in centro dalle 9 alle 13 manifestazione Piazza Santi Apostoli possibili ripercussioni andare a di via Cesare Battisti e Piazza Venezia in zona piazzale Clodio chiusa per la sede stradale dissestata via Gomenizza tra via di Villa via novenio Bucchi kg in occasione della commemorazione dei defunti sono state attivate le linee bus e cimiteriali raddoppiate le corse per i cimiteri Capitolini per l’evento notte bianca Monte Mario in Piazza Nostra Signora di Guadalupe si potranno verificarsi rallentamenti alla linea 912 trasporto ferroviario dal 25 al 27 novembre per lavori la lineaNapoli Cassino sarà interrotta tra Ciampino e Colleferro i treni Intercity e Intercity notte subiscono variazioni di orario o di percorso e corse con bus e treni regionali subiscono Cancella limitazioni per corse e corse con ...

Roma - al I Municipio torna il mercato dei libri sotto i portici di piazza Vittorio - (Adnkronos) – "Siamo molto soddisfatti di aver dato respiro con bando triennale ad una iniziativa che in poco tempo è diventata un punto di riferimento non solo per il rione Esquilino ma per tutta Roma”. Con queste parole l’assessore al commercio e ... (Webmagazine24.it)

