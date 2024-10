Tensione negli uffici del Giudice di Pace di Napoli: un giudice aggredito durante un’udienza (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel pomeriggio di oggi, gli uffici del giudice di Pace di via della Villa Romana a Barra, Napoli, sono stati teatro di un episodio di violenza che ha coinvolto un magistrato. Una donna di 61 anni è stata aggredita da un uomo durante un’udienza, scaturita da un tentativo di presentare un documento d’identità falso. L’aggressione non solo ha causato una distorsione al dito della giudice, ma ha anche generato un clima di paura e Tensione tra il personale e i presenti. I dettagli dell’aggressione L’episodio è avvenuto quando l’individuo, cercando di far sparire un documento irregolare, ha tentato di strappare il fascicolo dalle mani della giudice. Il magistrato, accorgendosi della falsità del documento, ha tentato di mantenere il controllo della situazione, ma il gesto del soggetto lo ha costretto a cimentarsi in una lotta. Gaeta.it - Tensione negli uffici del Giudice di Pace di Napoli: un giudice aggredito durante un’udienza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel pomeriggio di oggi, glideldidi via della Villa Romana a Barra,, sono stati teatro di un episodio di violenza che ha coinvolto un magistrato. Una donna di 61 anni è stata aggredita da un uomo, scaturita da un tentativo di presentare un documento d’identità falso. L’aggressione non solo ha causato una distorsione al dito della, ma ha anche generato un clima di paura etra il personale e i presenti. I dettagli dell’aggressione L’episodio è avvenuto quando l’individuo, cercando di far sparire un documento irregolare, ha tentato di strappare il fascicolo dalle mani della. Il magistrato, accorgendosi della falsità del documento, ha tentato di mantenere il controllo della situazione, ma il gesto del soggetto lo ha costretto a cimentarsi in una lotta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ufficiale la decisione del Giudice sportivo : due giornate di squalifica per Kargbo - E' arrivata la decisione del Giudice sportivo della serie B e come era prevedibile sono arrivate due giornate di squalifica per Augustus Kargbo, espulso per proteste durante Cesena-Sampdoria, pochi minuti dopo essere entrato in ... (Cesenatoday.it)

Ufficiale la decisione del Giudice sportivo : due giornate di squalifica per Kargbo - E' arrivata la decisione del Giudice sportivo della serie B e come era prevedibile sono arrivate due giornate di squalifica per Augustus Kargbo, espulso per proteste durante Cesena-Sampdoria, pochi minuti dopo essere entrato in ... (Today.it)

UFFICIALE – Napoli-Palermo - c’è la decisione del Giudice Sportivo : colpito il club! - Napoli-Palermo è stata una sfida tutt’altro che banale. Infatti, le due tifoserie si son rese protagoniste di scontri e non solo. La sfida valevole per i sedicesimi di Coppa Italia tra Napoli e Palermo è stata tutt’altro che scontata. Nonostante ... (Spazionapoli.it)

Striscia La Notizia - stasera un servizio sulla desolazione agli uffici del giudice di pace - Questa sera nella seconda puntata di Striscia la notizia, in onda su Canale 5 alle 20:35, Jimmy Ghione è a Roma, per documentare la desolazione degli uffici del Giudice di pace. Striscia La Notizia, il servizio di Jimmy Ghione sugli uffici del ... (Metropolitanmagazine.it)