Spacciatore accoltellato in stazione a Melegnano | l’hinterland milanese nella morsa di pusher e criminalità

(Di venerdì 25 ottobre 2024)(Milano), 25 ottobre 2024 – Ci sarebbero “questioni di droga” alla base di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri all’interno dellaferroviaria di, dove un tunisino di 22 anni è statogravemente da altri due extracomunitari, poi fuggiti. È successo alle 16.50sala d’attesa, in piazza 25 Aprile. Il giovane è stato raggiunto da alcuni fendenti al torace e alla schiena, sferrati con un coltello. Soccorso, è stato trasportato all’Humanitas in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. A prestargli le prime il personale della Croce bianca di; sul posto anche un’auto medica.