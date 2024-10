Iodonna.it - «Si tolga un po' di machismo dalla testa»

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Le parole sono importanti, anche e soprattutto in un contesto formale come quello del Parlamento europeo. Perché un “cara”, pronunciato durante una discussione in Aula, assume tutto un altro significato. Se n’è accorta immediatamente Irene Montero, eurodeputata del partito spagnolo Podemos, quando Alvise Pérez, collega e leader del movimento di destra Se Acabó la Fiesta, l’ha appellata con un «Querida Irene», prima di rispondere al suo discorso. E lei, ha controbattutto con forza.