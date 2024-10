Salerno, luci d’artista: quest’anno le meduse saranno a Largo Campo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Proseguono a ritmo serrato i lavori per completare il secondo lotto di Corso Vittorio Emanuele, in tempo per l’inaugurazione di luci d’artista. La pavimentazione in via Papio è quasi ultimata, mentre a Largo Campo prende forma il suggestivo allestimento delle meduse, che l’anno scorso impreziosiva piazza Flavio Gioia. L’attesa e la curiosità per la nuova edizione delle celebri luminarie crescono tra cittadini e visitatori. Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - Salerno, luci d’artista: quest’anno le meduse saranno a Largo Campo Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Proseguono a ritmo serrato i lavori per completare il secondo lotto di Corso Vittorio Emanuele, in tempo per l’inaugurazione di. La pavimentazione in via Papio è quasi ultimata, mentre aprende forma il suggestivo allestimento delle, che l’anno scorso impreziosiva piazza Flavio Gioia. L’attesa e la curiosità per la nuova edizione delle celebri luminarie crescono tra cittadini e visitatori. Segui ZON.IT su Google News.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tornano le Luci d’Artista con due nuove opere - Due nuove opere si illumineranno venerdì 25 ottobre dalle ore 18 per la nuova edizione, la ventisettesima, di Luci d’Artista. Con la prima accensione, Torino torna a illuminarsi e trasforma ancora una volta il suo cielo con installazioni luminose ... (Lidentita.it)

Giardini della Minerva - lavori quasi conclusi : pronti per Luci d’Artista - Sono in fase di completamento i lavori di riqualificazione dei Giardini della Minerva, destinati a restituire alla città un luogo storico in una veste rinnovata e più suggestiva. Lo ha annunciato Dario Loffredo, assessore ai Lavori pubblici e al ... (Zon.it)

Salerno si illumina - partono i preparativi per Luci d’Artista - I preparativi per l’edizione 2023/2024 di Luci d’Artista, evento simbolo delle festività natalizie a Salerno, sono in pieno svolgimento. Le prime installazioni luminose, tra cui quelle ispirate al Circo e allo Zodiaco, come riporta anche ... (Zon.it)

Luci d’Artista - sola la "Iren" partecipa al bando : le nuove indiscrezioni - Sarà ancora una volta la “Iren” ad occuparsi della Luci d’Artista di Salerno. E’ stata, infatti, soltanto la società torinese a partecipare alla gara d’appalto per l’edizione 2024/2025 indetta dal Comune di Salerno, che sarà finanziata dalla ... (Salernotoday.it)