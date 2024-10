Sacha Baron Cohen riporta Borat da Fallon e si scaglia contro Trump e Harris (Di venerdì 25 ottobre 2024) Intervenuto al Tonight Show di Jimmy Fallon, l'attore e comico britannico ha riportato in scena il suo personaggio scagliandosi contro il candidato alle elezioni Sacha Baron Cohen è tornato (anche se per poco) nei panni di Borat! Durante l'ultima puntata andata in onda del Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'attore e comico britannico è tornato a vestire i panni del giornalista satirico kazako per prendere in giro Donald Trump e Kamala Harris in vista delle prossime elezioni americane. Dopo aver vestito i panni del suo alter ego Ali G, Fallon ha chiesto a Baron Cohen: "Cosa farebbe Borat? Sarebbe divertente", riferendosi a un potenziale finto dibattito presidenziale tra il personaggio e i due candidati. "Ci occuperemo del tuo ruolo drammatico, ma Borat che intervista Movieplayer.it - Sacha Baron Cohen riporta Borat da Fallon e si scaglia contro Trump e Harris Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Intervenuto al Tonight Show di Jimmy, l'attore e comico britannico hato in scena il suo personaggiondosiil candidato alle elezioniè tornato (anche se per poco) nei panni di! Durante l'ultima puntata andata in onda del Tonight Show Starring Jimmy, l'attore e comico britannico è tornato a vestire i panni del giornalista satirico kazako per prendere in giro Donalde Kamalain vista delle prossime elezioni americane. Dopo aver vestito i panni del suo alter ego Ali G,ha chiesto a: "Cosa farebbe? Sarebbe divertente", riferendosi a un potenziale finto dibattito presidenziale tra il personaggio e i due candidati. "Ci occuperemo del tuo ruolo drammatico, mache intervista

