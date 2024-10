Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, presentato ricorso contro l’abbattimento di 50 pini

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Idi viale Romagna, analizzati dal dottore Forestale e Arboricoltore Gian Pietro Cantiani, esperto del massimo livello in Italia, sono risultati essere in buona salute. È quanto emerso in occasione della presentazione (avvenuta in una conferenza stampa tenutasi oggi presso la sede dell’associazione Wwf), da parte dei cittadini del gruppo ‘Salviamo idi Lido di Savio e’ coadiuvati da Wwfe Italia Nostra sez., delex art. 700 Codice di Procedutra Civile per danno alla salute che potrebbe essere provocato daldei 50di viale Romagna a Lido di Savio. “I 49 alberi di pino domestico di viale Romagna – scrive il dottor Cantiani – presentano allo stato attuale una buona sicurezza fitostatica”.