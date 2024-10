Ilfattoquotidiano.it - Rai, Corsini e l’insulto a Formigli: è polemica. Pd e Avs: “Sia rimosso dall’incarico”. Lui smentisce: “Infame? Mi riferivo al gradino”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha chiamato “” Corrado, proprio mentre una giornalista di Piazzapulita cercava di intervistarlo. Èsu Paolo, il direttore dell’Approfondimento della Rai. Alla Galleria d’Arte Moderna di Roma, dove si celebrava la festa per gli 80 anni del quotidiano Il Tempo, il dirigente di viale Mazzini è stato incalzato da una cronista di Piazzapulita., infatti, non era riuscito a entrare all’evento, in cui si accedeva soltanto con un invito. “Il mio nome non era in lista”, ha spiegato il direttore Rai alla troupe de La 7. Ma quando la giornalista si è qualificata come una cronista di Piazzapulita,si è innervosito: “. All’amicodica che si guardasse nella coscienza”. Poi, mentre scendeva le scale, ha pronunciato quel: “”.