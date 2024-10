Anteprima24.it - Prima l’ha costretta ad assumere droga, poi l’ha violentata. Giovane in arresto

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbe violentato una ragazza in una zona appartata di Gragnano (Napoli). La scoperta dopo che il presunto autore della violenza è stato aggredito dal fratello della vittima, una circostanza che ha spinto i carabinieri ad indagare fino ad arrivare all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina. L‘arrestato è accusato di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Dalle indagini dei militari dell’Arma è emerso come l’uomo avrebbe carpito la fiducia della vittima, frequentando assiduamente il locale dove lalavorava, anche offrendole marijuana. Successivamente, l’arrestato avrebbe contattato ripetutamente lacon messaggi a chiaro sfondo sessuale, chiedendole insistentemente un appuntamento.