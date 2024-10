Fanpage.it - “Perdere la recita scolastica dei figli non è la fine del mondo”: i consigli degli esperti per rimediare

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Partecipare a recite ed esibizioni deirappresenta un toccasana per l'autostima dei bambini, i quali si sentono ancora più amati e supportati. A volte però madri e padri non riescono ad essere presenti a simili eventi: in questi casi, dicono gli, è importante non colpevolizzarsi epuntando sulla creazione di altri momenti di qualità da vivere in famiglia.