Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, ora non puoi sbagliare: al PalaQuaresima lo scontro salvezza contro Eppan

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La squadra di Palazzi affronta gli altoatesini di Forer che li precedono in classifica di 2 punti. Albanesi: “Non ci piace perdere in casa”, 25 ottobre 2024 – Ora lanon può fallire l’appuntamento con la vittoria. I ragazzi di Palazzi, infatti, domani sabato 26 ottobre ospitano allo Sparer: gli alto-atesini precedono di 2 punti i cingolani al 10° posto della classifica a quota 4, quindi si tratta di unofondamentale in otticain Serie Adi. Storia dell’e precedenti La società di Appiano sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano, è stata fondata nel 1986 da un gruppo di appassionati didel Centro Universitario Sportivo. Ha esordito in Serie A nella stagione 2015-2016: da allora ha partecipato per 8 volte al massimo campionato diitaliana.