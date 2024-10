OpenAI, l’erede di Gpt-4 è pronto: il nuovo modello si chiamerà Orion e sarà 100 volte più potente (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il nuovo modello sarà svelato a dicembre prossimo. Il Ceo di OpenAI, Sam Altman, ha commentato lo scoop di The Verge sui social: “Fake news”. Repubblica.it - OpenAI, l’erede di Gpt-4 è pronto: il nuovo modello si chiamerà Orion e sarà 100 volte più potente Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilsvelato a dicembre prossimo. Il Ceo di, Sam Altman, ha commentato lo scoop di The Verge sui social: “Fake news”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

OpenAI lancia il nuovo modello di intelligenza artificiale o1 - sempre più umano - La principale caratteristica che distingue questo nuovo modello da GPT-4o è la sua capacità di affrontare problemi complessi, come la codifica e la matematica, fornendo anche spiegazioni sul suo ragionamento OpenAI ha annunciato il rilascio di o1, ... (Sbircialanotizia.it)

OpenAI lancia il nuovo modello di intelligenza artificiale o1 - sempre più umano - (Adnkronos) – OpenAI ha annunciato il rilascio di o1, il primo di una serie di LLM di "ragionamento" addestrati per rispondere a domande complesse più velocemente di un essere umano. Insieme a o1, viene rilasciata anche o1-mini, una versione più ... (Webmagazine24.it)

OpenAI lancia il nuovo modello di intelligenza artificiale o1 - sempre più umano - (Adnkronos) – OpenAI ha annunciato il rilascio di o1, il primo di una serie di LLM di "ragionamento" addestrati per rispondere a domande complesse più velocemente di un essere umano. Insieme a o1, viene rilasciata anche o1-mini, una versione più ... (Periodicodaily.com)

OpenAI verso la valutazione da 100 miliardi : nuovo round di finanziamento guidato da Thrive Capital e Microsoft - OpenAI, la startup di ChatGPT, è in trattative per un nuovo round di finanziamento in cui è valutata oltre 100 miliardi di dollari. Lo riferisce il Wall Street Journal, che cita fonti vicine al dossier. Tra gli investitori ci sarebbero anche Thrive ... (Gazzettadelsud.it)