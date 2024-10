Non solo Tim, Kkr entra in Enilive. Il fondo americano investe 3 miliardi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il fondo americano Kkr ha deciso di puntare sull’Italia anche per la mobilità sostenibile portando il valore complessivo di tutte le sue partecipazioni nel nostro Paese a 35 miliardi di enterprise value. L’ultimo, significativo accordo annunciato ieri riguarda la firma con Eni per l’ingresso di Kkr nel 25% del capitale sociale di Enilive, polo della mobilità green del gruppo guidato da Claudio Descalzi. Il fondo Usa verserà un corrispettivo di 2,9 miliardi che saranno corrisposti in due step. Il primo è la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato in Enilive da 500 milioni. Il secondo l’acquisto di azioni Enilive da Eni a fronte del pagamento di 2,438 miliardi, corrispondente a una valutazione di 11,75 miliardi in termini di equity value per il 100% di Enilive. Quotidiano.net - Non solo Tim, Kkr entra in Enilive. Il fondo americano investe 3 miliardi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) IlKkr ha deciso di puntare sull’Italia anche per la mobilità sostenibile portando il valore complessivo di tutte le sue partecipazioni nel nostro Paese a 35di enterprise value. L’ultimo, significativo accordo annunciato ieri riguarda la firma con Eni per l’ingresso di Kkr nel 25% del capitale sociale di, polo della mobilità green del gruppo guidato da Claudio Descalzi. IlUsa verserà un corrispettivo di 2,9che saranno corrisposti in due step. Il primo è la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato inda 500 milioni. Il secondo l’acquisto di azionida Eni a fronte del pagamento di 2,438, corrispondente a una valutazione di 11,75in termini di equity value per il 100% di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eni cede il 25 per cento di Enilive al fondo americano Kkr - Eni e Kkr hanno firmato il contratto per l’ingresso del fondo americano nel 25 per cento del capitale sociale di Enilive, polo della mobilità green del Gruppo. Il corrispettivo complessivo convenuto è pari a 2,938 miliardi di euro, da corrispondere ... (Lettera43.it)

Le altre di C - il Taranto potrebbe diventare “americano” : un fondo Usa in pole per l’acquisto - Tempo di lettura: < 1 minutoIl tempo stringe a Taranto dove la scadenza del 16 ottobre è ormai dietro l’angolo, deadline entro la quale il club dovrà necessariamente adempiere ad alcune scadenze per non incorrere in possibili penalizzazioni. ... (Anteprima24.it)

“JD ce l’ha fatta!” : Vance straccia Walz. L’affondo su Kamala : “Distrugge il sogno americano” - JD Vance ha vinto il confronto tv con Tim Walz, andato in onda nella notte italiana sulla Cbs. Nell’Instant poll realizzato dalla Cnn con i telespettatori subito dopo il dibattito, il senatore dell’Ohio candidato repubblicano alla vicepresidenza ... (Secoloditalia.it)

Meloni-Blackrock - vertice a Palazzo Chigi. Il super fondo americano vuole investire in Italia - Andare oltre il Pnrr. Oltre il 2026. E, soprattutto, oltre l?idea di un Paese incapace di attrarre da sé investimenti dall?estero. Giorgia Meloni ci lavora da tempo, battendo i... (Ilmattino.it)