MotoGP prosegue la sfida mondiale tra Martin e Bagnaia verso le qualifiche e la Sprint del GP di Thailandia

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Alta tensione a Buriram in vista della giornata di domani, in cui si disputeranno lee ladel Gran Premio di2024, terzultimo appuntamento stagionale del. Occhi puntati sul duello per il titolo tra Jorgee Francesco, che si presentano al Chang International Circuit con un gap di 20 punti in favore dello spagnolo nella generale.ator ha rafforzato la sua leadership iridata nell’ultimo weekend a Phillip Island ed è partito molto bene anche in, dimostrandosi competitivo sia sul passo con gomme usate che sul giro secco. Il pilota della Ducati Pramac sarà dunque uno dei protagonisti più attesi per giocarsi la pole position e per il successo nellaRace del sabato.