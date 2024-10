Mister Movie | Patrick Dempsey Pronto a Ritorna nel Franchise di Scream con Scream 7 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Dopo anni di attesa e richieste da parte dei fan, Patrick Dempsey è Pronto a fare il suo ritorno nell’iconica saga slasher di Scream. L’attore, noto per il suo ruolo di Mark Kincaid in Scream 3, ha suscitato un rinnovato interesse da parte del pubblico, desideroso di rivederlo all’interno di questo universo horror. Il Ruolo di Patrick Dempsey in Scream 3 Nel film del 2000, Dempsey interpretava un detective della omicidi coinvolto nelle indagini sugli omicidi legati al film Stab 3. Il suo personaggio si avvicina a Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell, e il film si conclude con un doppio appuntamento tra i due protagonisti e le rispettive metà, Gale e Dewey. Mistermovie.it - Mister Movie | Patrick Dempsey Pronto a Ritorna nel Franchise di Scream con Scream 7 Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Dopo anni di attesa e richieste da parte dei fan,a fare il suo ritorno nell’iconica saga slasher di. L’attore, noto per il suo ruolo di Mark Kincaid in3, ha suscitato un rinnovato interesse da parte del pubblico, desideroso di rivederlo all’interno di questo universo horror. Il Ruolo diin3 Nel film del 2000,interpretava un detective della omicidi coinvolto nelle indagini sugli omicidi legati al film Stab 3. Il suo personaggio si avvicina a Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell, e il film si conclude con un doppio appuntamento tra i due protagonisti e le rispettive metà, Gale e Dewey.

