Milano, sgominata banda di hacker: sottratti dati a GdF e forze dell’ordine (Di venerdì 25 ottobre 2024) I carabinieri del Nucleo investigativo di Varese hanno arrestato i membri di una banda di hacker in grado di sottrarre dati e informazioni sensibili dalle banche dati pubbliche anche della guardia di finanza, forze dell’ordine e Inps per trarne profitto economico. I militari hanno eseguito nel pomeriggio un’ordinanza di misure cautelari a carico di 6 persone e decreti di sequestro di società disposti dal gip di Milano su richiesta dei pm della Direzione distrettuale antimafia. Si tratterebbe di un’organizzazione dedita all’esfiltrazione di dati e informazioni sensibili e segrete per tornaconto economico. Fra gli obiettivi degli hacker ci sarebbero stati le Banche dati Strategiche Nazionali SDI delle forze dell’ordine, Serpico utilizzata da Agenzia dell’Entrate e guardia di finanza, Inps, dell’Anagrafe Nazionale e del Sistema Informativo Valutario. Lapresse.it - Milano, sgominata banda di hacker: sottratti dati a GdF e forze dell’ordine Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) I carabinieri del Nucleo investigativo di Varese hanno arrestato i membri di unadiin grado di sottrarree informazioni sensibili dalle banchepubbliche anche della guardia di finanza,e Inps per trarne profitto economico. I militari hanno eseguito nel pomeriggio un’ordinanza di misure cautelari a carico di 6 persone e decreti di sequestro di società disposti dal gip disu richiesta dei pm della Direzione distrettuale antimafia. Si tratterebbe di un’organizzazione dedita all’esfiltrazione die informazioni sensibili e segrete per tornaconto economico. Fra gli obiettivi deglici sarebbero stati le BancheStrategiche Nazionali SDI delle, Serpico utilizzata da Agenzia dell’Entrate e guardia di finanza, Inps, dell’Anagrafe Nazionale e del Sistema Informativo Valutario.

