Michael Fassbender nel primo trailer della serie in arrivo The Agency

(Di venerdì 25 ottobre 2024)nelinTheè un agente segretoCIA nelsguardo all’attesissimo thriller di spionaggio Thedi Showtime, di cui oggi vengono diffusi ile la datapremière. Thedebutterà negli USA venerdì 29 novembre, primamessa in onda, con una première di due episodi in streaming e on demand per gli abbonati a Paramount+ che hanno sottoscritto il piano Paramount+ with Showtime. Laè una nuova versione del dramma francese Le Bureau des Legendes, che alla sua uscita ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica. Lasegue il personaggio di, Martian, un agenteCIA che lavora sotto copertura e a cui viene improvvisamente ordinato di abbandonare la vita che si è costruito e di tornare alla sua base alla London Station.