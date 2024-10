Maternità surrogata, superesperto Usa: possibili effetti “dirompenti” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ott. (askanews) – (di Cristina Giuliano) La legislazione italiana sulla Maternità surrogata – che onora una promessa elettorale fatta dalla coalizione di Giorgia Meloni – potrebbe avere effetti “imprevedibili” e “dirompenti” rispetto a quello che sono le norme di altri Paesi. Lo afferma Alphonse Provinziano, fondatore dello studio legale statunitense Provinziano & Associates, raro esperto certificato in diritto di famiglia dal Consiglio di specializzazione legale dello Stato della California (solo l’1% degli avvocati specializzati in diritto di famiglia nello Stato ha ottenuto questa certificazione). Contattato da askanews, Provinziano parla della Legge approvata dal Senato italiano il 16 ottobre che interviene sulla perseguibilità del reato di surrogazione di Maternità, “commesso all’estero da un cittadino italiano”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ott. (askanews) – (di Cristina Giuliano) La legislazione italiana sulla– che onora una promessa elettorale fatta dalla coalizione di Giorgia Meloni – potrebbe avere“imprevedibili” e “” rispetto a quello che sono le norme di altri Paesi. Lo afferma Alphonse Provinziano, fondatore dello studio legale statunitense Provinziano & Associates, raro esperto certificato in diritto di famiglia dal Consiglio di specializzazione legale dello Stato della California (solo l’1% degli avvocati specializzati in diritto di famiglia nello Stato ha ottenuto questa certificazione). Contattato da askanews, Provinziano parla della Legge approvata dal Senato italiano il 16 ottobre che interviene sulla perseguibilità del reato di surrogazione di, “commesso all’estero da un cittadino italiano”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maternità surrogata "crimine universale" : a Napoli manifestazione contro la legge del governo - Il 25 ottobre a Napoli si scende in piazza contro la legge voluta dall'esecutivo di Giorgia Meloni che ha reso la maternità surrogata (in Italia già illegale) un "crimine universale" e quindi perseguibile - almeno secondo le intenzioni di chi ha ... (Napolitoday.it)

Maternità surrogata - Madrid : “Divieto sia regolamentato a livello europeo” - Sulla maternità surrogata “ritengo sia necessaria una regolamentazione a livello internazionale, o almeno europea“, e “credo che dovremmo ripensare quello che è l’interesse superiore del minore“. Lo ha detto la ministra della Parità spagnola, la ... (Lapresse.it)

Maternità surrogata - il dipartimento di Stato Usa contro l’Italia : “Così si discriminano le famiglie” - Con il via libera del Senato, la «gestazione per altri» è diventata di fatto un reato universale nel nostro Paese: le coppie italiane che faranno ricorso alla pratica nei Paesi in cui è consentita, potranno dunque essere ugualmente punite. Un ... (Thesocialpost.it)

Maternità surrogata - Roccella : “A medici non chiesto obbligo ma senso responsabilità” - “Non abbiamo chiesto un obbligo, ma un senso di responsabilità da parte della classe medica“. Così la ministra per le Pari Opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella, intervenuta a ‘Porta a Porta’ commentando le polemiche nate dopo le sue ... (Lapresse.it)