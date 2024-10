Mancini saluta l’Arabia Saudita: “Grazie a società, giocatori e tifosi” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Grazie a presidente, giocatori, dirigenti e tifosi”. Roberto Mancini saluta così, con un post sul suo profilo Instagram, l’Arabia Saudita. Il tecnico italiano ha risolto il suo contratto plurimilionario con la nazionale Saudita nella notte ha risposto al comunicato della federcalcio di Riad, con una foto dei giocatori della nazionale da lui allenata fino a ieri che salutano. La situazione nel girone di qualificazione ai Mondiali non era però positiva con l’Arabia Saudita che in quattro partite ha collezionato solo 5 punti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Mancini (@mrMancini10) Mancini saluta l’Arabia Saudita: “Grazie a società, giocatori e tifosi” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “a presidente,, dirigenti e”. Robertocosì, con un post sul suo profilo Instagram,. Il tecnico italiano ha risolto il suo contratto plurimilionario con la nazionalenella notte ha risposto al comunicato della federcalcio di Riad, con una foto deidella nazionale da lui allenata fino a ieri cheno. La situazione nel girone di qualificazione ai Mondiali non era però positiva conche in quattro partite ha collezionato solo 5 punti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto(@mr10): “” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mancini dopo il divorzio con l’Arabia Saudita : «Non c’è ancora grande esperienza per un calcio ad alto livello» - È durata appena 14 mesi la fallimentare esperienza di Mancini da ct dell’Arabia Saudita. Ieri l’ufficialità del divorzio. Sul Messaggero le prime parole dell’allenatore dopo la notizia: «In Arabia ci vuole pazienza, soprattutto adesso che i ... (Ilnapolista.it)

Roberto Mancini non è più ct dell’Arabia Saudita - Se ne parlava da giorni e adesso è arrivata anche l’ufficialità: Roberto Mancini non è più ct dell’Arabia Saudita. Lo ha comunicato la Federazione calcistica dell’omonimo paese come la separazione con l’x trainer dell’Italia, in carica dall’agosto ... (Sport.periodicodaily.com)

Mancini commenta l’esonero all’Arabia Saudita : «Mancata pazienza ed esperienza» - Le parole di Roberto Mancini, riportate dal Messaggero, dopo l’esonero da commissario tecnico dell’Arabia Saudita Roberto Mancini da ieri sera non è più il ct dell’Arabia Saudita: i risultati deludenti in Coppa d’Asia e nelle qualificazioni ai ... (Calcionews24.com)

Mancini pubblica un enigmatico post - un giornalista saudita replica con uno screen : “Glielo dedico” - Roberto Mancini ha detto addio alla nazionale dell'Arabia Saudita con un enigmatico post su X, al quale ha risposto un seguitissimo giornalista locale, pubblicando a sua volta uno screen: "Glielo dedico".Continua a leggere (Fanpage.it)