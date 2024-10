Mancini duro dopo l’addio all’Arabia: “Lì ci vuole pazienza” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il calcio giocato in Arabia Saudita è una chimera. Un bel sogno che, chi vive all’ombra dei ritrovamenti nabatei, pensava di poter comprare. Mancini ora lo sa, o forse l’ha sempre saputo. Pensare di instillare nel popolo saudita, una passione così preponderante per noi europei, era quasi un’utopia. Il calcio, oltre i 90 minuti di gioco, è tradizione, è tifo, è fede. Elementi che forse, nella penisola arabica, non esistevano neppure. “In Arabia ci vuole pazienza, soprattutto adesso che i giocatori locali non sono più titolari nei club. I dirigenti sono anche molto bravi ma non esiste ancora grande esperienza per un calcio ad alto livello”, ha dichiarato al Messaggero Mancini che lascia dopo 14 mesi tormentati. Thesocialpost.it - Mancini duro dopo l’addio all’Arabia: “Lì ci vuole pazienza” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il calcio giocato in Arabia Saudita è una chimera. Un bel sogno che, chi vive all’ombra dei ritrovamenti nabatei, pensava di poter comprare.ora lo sa, o forse l’ha sempre saputo. Pensare di instillare nel popolo saudita, una passione così preponderante per noi europei, era quasi un’utopia. Il calcio, oltre i 90 minuti di gioco, è tradizione, è tifo, è fede. Elementi che forse, nella penisola arabica, non esistevano neppure. “In Arabia ci, soprattutto adesso che i giocatori locali non sono più titolari nei club. I dirigenti sono anche molto bravi ma non esiste ancora grande esperienza per un calcio ad alto livello”, ha dichiarato al Messaggeroche lascia14 mesi tormentati.

