Maggio della musica: il minimoEnsemble conclude i concerti in Villa Pignatelli

Il Maggio della musica conclude il suo lungo ciclo di concerti in Villa Pignatelli. Domenica 27 ottobre (ore 11.00) infatti, si terrà l'ultimo appuntamento nel museo di Chiaia della stagione 2024 promossa dall'associazione presieduta da Luigia Baratti, con la direzione artistica di Stefano Valanzuolo. Ospite della matinée è il duo minimoEnsemble, con il terzo dei quattro capitoli-concerti che formano il progetto "Gouache", excursus storico sulla canzone napoletana classica. Tutto questo mentre il Maggio della musica annuncia il nome del vincitore del contest "Maggio del Pianoforte", la cui edizione 2024 si è conclusa domenica scorsa: è Giancarlo Grande, pianista calabrese diciottenne con un grande talento da svelare. Da vincitore, tornerà a Napoli come ospite della stagione 2025 di Villa Pignatelli.

