LR Vicenza: Rossi è intervenuto a Rigorosamente Calcio su TvA (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il centrocampista del Vicenza Fausto Rossi, fermo per infortunio, è intervenuto durante la trasmissione Rigorosamente Calcio su TvA Vicenza: "Ho ripreso a correre la scorsa settimana e nella pRossima rientro a disposizione. Negli spogliatoi non ci sono mai stati problemi, la squadra ha sempre Vicenzatoday.it - LR Vicenza: Rossi è intervenuto a Rigorosamente Calcio su TvA Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il centrocampista delFausto, fermo per infortunio, èdurante la trasmissionesu TvA: "Ho ripreso a correre la scorsa settimana e nella pma rientro a disposizione. Negli spogliatoi non ci sono mai stati problemi, la squadra ha sempre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LR Vicenza : Claudio Morra è intervenuto a "E' solo calcio" - Claudio Morra è intervenuto nella trasmissione "E' solo calcio" sul Giornale di Vicenza. L'attaccante, a quota 4 gol nella classifica marcatori, è andato a segno anche nella gara contro il Lumezzane. Il suo colpo di testa vincente non è servito, ... (Today.it)

LR Vicenza-Renate : mister Vecchi è intervenuto in conferenza stampa - Mister Stefano Vecchi ha incontrato la stampa, in vista della sfida contro il Renate, in programma domani alle ore 20:45, allo stadio Romeo Menti. Le parole del tecnico biancorosso: “E’ un bel banco di prova. La classifica dice che il Renate è ... (Vicenzatoday.it)