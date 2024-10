Le Regionali in Liguria. Centrodestra e campo largo. La sfida è già nazionale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Genova, 25 ottobre 2024 – È un voto che va oltre la Liguria. È un banco di prova per il Centrodestra, chiamato a scongiurare il rischio di un cappotto elettorale con Emilia-Romagna e Umbria, ma anche a dimostrare solidità e stabilità in un periodo delicato e contrassegnato anche da polemiche interne su riforme non pienamente condivise. Ed è la prova del nove per quel campo largo che proprio sull’asse Genova-Roma ha perso pezzi (leggi Italia viva) e che in caso di sconfitta potrebbe mettere in discussione lo stesso ruolo del Pd e le ambizioni della segretaria Elly Schlein. Quotidiano.net - Le Regionali in Liguria. Centrodestra e campo largo. La sfida è già nazionale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Genova, 25 ottobre 2024 – È un voto che va oltre la. È un banco di prova per il, chiamato a scongiurare il rischio di un cappotto elettorale con Emilia-Romagna e Umbria, ma anche a dimostrare solidità e stabilità in un periodo delicato e contrassegnato anche da polemiche interne su riforme non pienamente condivise. Ed è la prova del nove per quelche proprio sull’asse Genova-Roma ha perso pezzi (leggi Italia viva) e che in caso di sconfitta potrebbe mettere in discussione lo stesso ruolo del Pd e le ambizioni della segretaria Elly Schlein.

