La vita a Venezia. Nuova guida sentimentale (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Lei è nato a Venezia? Credevo che ci si venisse solo a morire". Così recita il personaggio che intervista il serial killer Roberto Succo nel magnifico dramma di Bernard-Marie Koltès Roberto Zucco. Già, per solito, l’atmosfera lagunare evoca subito cortocircuiti verso la fine. Il Novecento ribadisce il concetto: dal classicissimo La morte a Venezia di Thomas Mann, al cupo e estremo Non voltarti di Daphne du Maurier, capolavoro del racconto gotico moderno (da qui deriva il film celebre di Nicholas Roeg, angariato da un titolo assurdo, A Venezia un dicembre rosso shocking), l’elenco è nutrito. Non si contano i film che scelgono il luogo per trame di inquietudine, dall’incantevole Anima persa di Dino Risi, girato in un magato Palazzo Fortuny, non ancora museo, all’horror d’epoca Chi l’ha vista morire?, è tutto un brivido, una vertigine. Quotidiano.net - La vita a Venezia. Nuova guida sentimentale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Lei è nato a? Credevo che ci si venisse solo a morire". Così recita il personaggio che intervista il serial killer Roberto Succo nel magnifico dramma di Bernard-Marie Koltès Roberto Zucco. Già, per solito, l’atmosfera lagunare evoca subito cortocircuiti verso la fine. Il Novecento ribadisce il concetto: dal classicissimo La morte adi Thomas Mann, al cupo e estremo Non voltarti di Daphne du Maurier, capolavoro del racconto gotico moderno (da qui deriva il film celebre di Nicholas Roeg, angariato da un titolo assurdo, Aun dicembre rosso shocking), l’elenco è nutrito. Non si contano i film che scelgono il luogo per trame di inquietudine, dall’incantevole Anima persa di Dino Risi, girato in un magato Palazzo Fortuny, non ancora museo, all’horror d’epoca Chi l’ha vista morire?, è tutto un brivido, una vertigine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Tutto ciò che è creatività nasce nel liquido amniotico” : il nuovo originale discorso del ministro Giuli alla Biennale di Venezia - La creatività, il corpo umano, l’acqua e il liquido amniotico. Le parole chiave del nuovo intervento del ministro della Cultura Alessandro Giuli sono già fonti per meme e battute sul web. E chissà che non diventino anche materiale per i prossimi ... (Ilfattoquotidiano.it)

Buttafuoco riporta in vita dopo 53 anni la rivista della “Biennale di Venezia” : “L’importanza del senso stesso della carta” - Rinasce la storica rivista edita dalla Biennale di Venezia, dopo 53 anni dalla sua ultima pubblicazione, per volontà del presidente Pietrangelo Buttafuoco. Il numero 1/24 di “La Biennale di Venezia” ha un titolo intrigante,con il tema principale ... (Secoloditalia.it)

The Brutalist : Adrien Brody ricostruisce la sua vita nel trailer del film premiato a Venezia - Il film diretto da Brady Corbet ha ricevuto il Leone d'Argento all'ultima Mostra internazionale del cinema di Venezia e uscirà a dicembre A24 ha finalmente diffuso un primo trailer di The Brutalist, epico dramma di Brady Corbet premiato con il Leone ... (Movieplayer.it)

Venezia - furto al centro estetico Cypraea : "Danni per centinaia di euro - le attività sempre più nel mirino dei ladri" - Furto nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre al centro estetico Cypraea in via degli Ammazzatoi, in Venezia. A scoprire il tutto sono stati alcuni residenti del quartiere che hanno subito avvisato le due titolari, Veronica e Mirna Belli. ... (Livornotoday.it)