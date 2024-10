In Biblioteca Malatestiana approda il libro “Perle (?) e Pirlate (?)” di Franco Casadei (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, alle ore 17:00, l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana ospiterà la presentazione pubblica del libro “Perle (?) e Pirlate (?) - Aforismi, paradossi, patacate” di Franco Casadei, con la prefazione di Roberto Mercadini, pubblicato dalla Società Editrice «Il Ponte Vecchio» Cesenatoday.it - In Biblioteca Malatestiana approda il libro “Perle (?) e Pirlate (?)” di Franco Casadei Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, alle ore 17:00, l’Aula Magna dellaospiterà la presentazione pubblica del(?) e(?) - Aforismi, paradossi, patacate” di, con la prefazione di Roberto Mercadini, pubblicato dalla Società Editrice «Il Ponte Vecchio»

