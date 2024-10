Lanazione.it - Il mercatino su quattro ruote Carboot, secondo appuntamento

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Pontedera, 25 ottobre 2024 – Dopo l’entusiasmante partecipazione registrata il 28 settembre scorso, si avvicina un nuovocon, ildell’usato organizzato l’ultimo sabato di ogni mese da Ecofor Service SpA. Domani, dalla 9 alle 19, in via Madre Teresa di Calcutta, i cittadini potranno vendere o scambiare gli oggetti che non usano più esponendoli direttamente nel bagagliaio della loro auto: giocattoli, libri, riviste, attrezzi, utensili, soprammobili, piccoli elettrodomestici, bigiotteria, abiti, borse, cappelli sono solo alcune delle cose dimenticate negli armadi, in soffitta o in cantina che possono tornare utili a un nuovo proprietario. Ci sarà anche una novità: durante lo svolgimento di, gli artisti di Chez Nous Cinque intratterranno bambini e ragazzi con trampolieri, trucco-bimbo a tema Halloween e giochi a sorpresa.