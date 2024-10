“Il Made in Italy digitale e l’Europa: scenari di crescita e sinergia”, partecipa Urso (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA – Martedì 29 ottobre, alle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Il Made in Italy digitale e l’Europa: scenari di crescita e sinergia”. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. partecipano, fra gli altri, il segretario di Presidenza della Camera, Francesco Battistoni e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso (foto). L'articolo “Il Made in Italy digitale e l’Europa: scenari di crescita e sinergia”, partecipa Urso L'Opinionista. Lopinionista.it - “Il Made in Italy digitale e l’Europa: scenari di crescita e sinergia”, partecipa Urso Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA – Martedì 29 ottobre, alle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Ilindi”. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.no, fra gli altri, il segretario di Presidenza della Camera, Francesco Battistoni e il Ministro delle Imprese e delin, Adolfo(foto). L'articolo “Ilindi”,L'Opinionista.

