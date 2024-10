‘Gaucci – Quando Passa l’Uragano’ | storia di un presidente fuori dal comune

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Luciano Gaucci, storicodel Perugia Calcio, è una figura unica nel mondo del calcio italiano, capace di conquistare il cuore dei tifosi con la sua personalità travolgente e la sua visione imprenditoriale. Il docufilm Gaucci –l’Uragano – martedì 5 novembre alle 22:55 su Sky Crime e Sky Documentaries, e in streaming su NOW – ripercorre la sua vita, in cui si mescolano successi sportivi, scandali finanziari e sfide personali. Attraverso le testimonianze dei figli Alessandro e Riccardo e di coloro che lo hanno conosciuto da vicino, il documentario racconta l’ascesa del Perugia Calcio negli anni ’90, la passione di Gaucci per i cavalli e il suo talento da talent scout. Ma anche le fughe e le controversie che hanno segnato la sua carriera.