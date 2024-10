Anteprima24.it - FOTO/ Restyling per il memoriale alle vittime del terremoto

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldelritorna al suo originario splendore grazie ai Lions Club Avellino Host. “Lo sbigottimento della nostra comunità. La fuga dolorosa dcase ormai distrutte. La speranza e la laboriosità di un popolo che ha saputo venire a capo di una immane tragedia – così il sindaco di Avellino, Laura Nargi – Con lo straordinario intervento di restauro conservativo dell’artista Mario Pagano, in arte Mario Ebam, commissionato dal Lions Avellino Host, tutte queste emozioni sono tornate in superficie in tutta la loro drammaticità. In questo modo i tre pannelli di mosaici in bassorilievo, realizzati nel 1985 dal maestro partenopeo Rino Feroce, hanno riacquistato la loro eccezionale potenza evocativa e simbolica.