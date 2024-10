Eni, nel terzo trimestre ebit del gas +65% sul 2023 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel terzo trimestre 2024 il settore gas di Eni ha conseguito l'utile operativo (ebit) proforma adjusted di 0,25 miliardi, +65% rispetto al trimestre 2023. Lo rende noto l'Eni con un comunicato. Il settore Esporazione e produzione di petrolio Eni nel terzo trimestre 2024 ha conseguito l'utile operativo (ebit) proforma adjusted di 3,2 miliardi. L'indebolimento del Brent e l'apprezzamento dell'euro, spiega il gruppo, hanno influenzato negativamente sia il confronto con il trimestre dell'anno precedente sia con il secondo trimestre 2024 (-5% e -9%, rispettivamente). Solido il livello produttivo (+2% rispetto al 2023), nonostante il calo rispetto al trimestre precedente (-3%), che ha risentito delle manutenzioni nel Mare del Nord, degli uragani nel Golfo del Messico, dei disinvestimenti e della minore attività in Libia. Quotidiano.net - Eni, nel terzo trimestre ebit del gas +65% sul 2023 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel2024 il settore gas di Eni ha conseguito l'utile operativo () proforma adjusted di 0,25 miliardi,rispetto al. Lo rende noto l'Eni con un comunicato. Il settore Esporazione e produzione di petrolio Eni nel2024 ha conseguito l'utile operativo () proforma adjusted di 3,2 miliardi. L'indebolimento del Brent e l'apprezzamento dell'euro, spiega il gruppo, hanno influenzato negativamente sia il confronto con ildell'anno precedente sia con il secondo2024 (-5% e -9%, rispettivamente). Solido il livello produttivo (+2% rispetto al), nonostante il calo rispetto alprecedente (-3%), che ha risentito delle manutenzioni nel Mare del Nord, degli uragani nel Golfo del Messico, dei disinvestimenti e della minore attività in Libia.

