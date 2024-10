Ctp, firmato l’accordo sulle ferie pregresse (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl presidente di Ctp Taranto, avvocato Francesco Tacente, ha firmato la delibera che sancisce l’accordo sulle ferie pregresse dei lavoratori già sottoscritto, nelle scorse settimane, tra l’azienda e le organizzazioni sindacali. L’intesa, che riguarda i 241 dipendenti della società del trasporto pubblico locale che opera nella provincia ionica, si riferisce in effetti alle ferie pregresse comprese nel periodo 2012-2022 e, quindi, per dieci anni. Tarantinitime.it - Ctp, firmato l’accordo sulle ferie pregresse Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl presidente di Ctp Taranto, avvocato Francesco Tacente, hala delibera che sanciscedei lavoratori già sottoscritto, nelle scorse settimane, tra l’azienda e le organizzazioni sindacali. L’intesa, che riguarda i 241 dipendenti della società del trasporto pubblico locale che opera nella provincia ionica, si riferisce in effetti allecomprese nel periodo 2012-2022 e, quindi, per dieci anni.

