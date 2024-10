Conte | Liguriafavorito un imprenditore

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) 19.56 "Qui in Liguria chi governava ha ascoltato solo qualcheamico, (tra cui Aldo Spinelli ndr) non i cittadini. E ascoltando pochi imprenditori ha danneggiato gli altri". Lo ha detto a Genova il leader del M5S,al comizio di chiusura per Orlando candidato alla presidenza della Liguria. "E un'agenzia dice ora che per Salvini è necessario confermare quanto fatto da Toti in questi anni. No, dobbiamo cambiare",perchè il "sistema Toti è da cancellare, è marcio", ha aggiunto