Conte | Il contratto di Grillo è in scadenza tutelo i soldi degli iscritti

«Il contratto con Beppe Grillo è in essere e sta venendo a scadenza. Scadenze che si sarebbero rinnovate, però ho chiarito che è un contratto che prevede una remunerazione non per la sua funzione di garante ma per una funzione comunicativa che adesso non c'è e che quindi fa venir meno le ragioni di questi esborsi monetari dell'associazione del M5s». Lo ha detto Giuseppe Conte ospite di CasaCorriere Festival a Napoli, parlando del "licenziamento" del cofondatore del Movimento 5 stelle, aggiungendo: «Sono soldi degli iscritti che avverto di amministrare con la massima cura».

