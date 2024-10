Concorso in rapina ed estorsione: imprenditrice finisce in carcere (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un' imprenditrice edile di 57 anni di Capaccio Paestum è finita in manette perché accusata di Concorso in rapina ed estorsione. L'arrestoI carabinieri hanno eseguito, oggi, un ordine di misura cautelare in carcere emesso dalla Corte d’Appello della Procura Generale. Dopo le formalità di Salernotoday.it - Concorso in rapina ed estorsione: imprenditrice finisce in carcere Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un'edile di 57 anni di Capaccio Paestum è finita in manette perché accusata diined. L'arrestoI carabinieri hanno eseguito, oggi, un ordine di misura cautelare inemesso dalla Corte d’Appello della Procura Generale. Dopo le formalità di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso in rapina ed estorsione: imprenditrice finisce in carcere - Dopo le formalità di rito, la donna è stata rinchiusa nel carcere di Salerno dove sconterò una pena di 2 anni e 10 mesi ... (salernotoday.it)

Rapina pluriaggravata all'appuntamento, due denunce - I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cesena con i colleghi della Stazione capoluogo nei giorni scorsi hanno denunciato in stato di libertà due giovani, ritenuti presunti responsabili di ... (corrierecesenate.it)

Capaccio Paestum, concorso in rapina ed estorsione: in carcere imprenditrice 57enne - Imprenditrice di 57 anni di Capaccio Paestum arrestata per concorso in rapina ed estorsione. Questa mattina, i carabinieri di Capaccio Scalo, sotto la direzione del luogotenente ... (ilmattino.it)

Ricercato arrestato a Milano: deve scontare 8 mesi per rapina e lesioni - Avrebbe dovuto essere in carcere, ma girava indisturbato per Milano. Nella giornata di giovedì 24 ottobre la polizia di stato ha arrestato un marocchino di 43 anni, irregolare sul territorio italiano ... (milanotoday.it)