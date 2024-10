Cime Tempestose, Warner si aggiudica i diritti di distribuzione nonostante l’offerta bassa rispetto alla concorrenza (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo una feroce guerra di offerte, Warner Bros Motion Pictures Group ha vinto l’adattamento cinematografico di Cime Tempestose della MRC del premio Oscar Emerald Fennell e con Margot Robbie e Jacob Elordi. LuckyChap sta producendo, e Fennell ha scritto la sceneggiatura e dirigerà e produrrà l’adattamento basato sul romanzo di Emily Brontë. Questa era una proprietà molto contestata e il suo probabile approdo avrebbe potuto essere Netflix o Amazon, dove l’ultimo film di Fennell, Saltburn, è diventato uno dei suoi titoli di streaming più grandi di sempre. Le offerte erano vertiginosamente alte, ma il problema era che Fennell e Robbie erano determinati a vedere questo film andare per la strada delle sale cinematografiche. Metropolitanmagazine.it - Cime Tempestose, Warner si aggiudica i diritti di distribuzione nonostante l’offerta bassa rispetto alla concorrenza Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo una feroce guerra di offerte,Bros Motion Pictures Group ha vinto l’adattamento cinematografico didella MRC del premio Oscar Emerald Fennell e con Margot Robbie e Jacob Elordi. LuckyChap sta producendo, e Fennell ha scritto la sceneggiatura e dirigerà e produrrà l’adattamento basato sul romanzo di Emily Brontë. Questa era una proprietà molto contestata e il suo probabile approdo avrebbe potuto essere Netflix o Amazon, dove l’ultimo film di Fennell, Saltburn, è diventato uno dei suoi titoli di streaming più grandi di sempre. Le offerte erano vertiginosamente alte, ma il problema era che Fennell e Robbie erano determinati a vedere questo film andare per la strada delle sale cinematografiche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Warner Bros. si aggiudica il nuovo adattamento di Cime Tempestose con Margot Robbie e Jacob Elordi - Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La Warner Bros. ha vinto la competizione tra le major per assicurarsi i diritti di distribuzione del nuovo adattamento cinematografico di Cime Tempestose, il celebre romanzo di Emily ... (Mistermovie.it)

Cime Tempestose : Warner Bros si aggiudica la distribuzione del film con Margot Robbie e Jacob Elordi - Dopo un'agguerrita battaglia, Warner Bros si è aggiudicata i diritti per distribuire Cime Tempestose, diretto da Emerald Fennell. Margot Robbie collaborerà nuovamente con Warner Bros in occasione della nuova versione cinematografica di Cime ... (Movieplayer.it)

Cime tempestose di Emerald Fennell acquistato per la distribuzione da Warner Bros - Cime tempestose di Emerald Fennell acquistato per la distribuzione da Warner Bros Warner Bros. Motion Pictures Group ha ottenuto i diritti per l’adattamento cinematografico di MRC di “Cime tempestose” della regista Emerald Fennell. Margot Robbie e ... (Cinefilos.it)

Cime tempestose : il 19 e 20 ottobre in prima nazionale al Roma Europa Festival il nuovo spettacolo di Martina Balduzzi - CIME TEMPESTOSE di Martina Badiluzzi 19 – 20 ottobre 2024 Teatro Vascello | Roma Prima nazionale Coproduzione REF In corealizzazione con La Fabbrica dell’Attore regia e drammaturgia Martina Badiluzzi con Arianna Pozzoli e Loris De ... (Romadailynews.it)